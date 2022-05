Ucraina, l'Onu si appella ai super ricchi: "Aiutateci ad affrontare l'insicurezza alimentare globale"

globalist

23 Maggio 2022 - 16.50

Preroll

Guerra in Ucraina e guerra alla fame, Il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, David Beasley, ha detto ai miliardari che è «tempo di farsi avanti» mentre la minaccia globale dell’insicurezza alimentare sta aumentando a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Beasley ha detto all’Associated press, a margine del World Economic Forum a Davos, di aver visto segnali incoraggianti da parte di alcune delle persone più ricche del mondo, come Elon Musk e Jeff Bezos. L’anno scorso il direttore del Pam aveva avuto un botta e risposta con Musk sui social media, quando il ceo di Tesla aveva chiesto come una donazione di 6 miliardi di dollari potesse risolvere la fame nel mondo.

Middle placement Mobile

Da allora, «Musk ha donato 6 miliardi di dollari a una fondazione. Tutti pensavano li avesse inviati a noi ma non abbiamo ancora ricevuto nulla. Sono fiducioso», ha detto Beasley. Musk a ottobre aveva scritto su Twitter che avrebbe venduto 6 miliardi di dollari in azioni Tesla e avrebbe donato tali soldi al Pam se l’organizzazione avesse spiegato come questi fondi avrebbero potuto risolvere il problema della fame nel mondo.