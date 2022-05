Ucraina, Vysotsky: "Carestia tra sei mesi in Medio Oriente e Africa senza il nostro grano bloccato dai russi"

globalist

6 Maggio 2022 - 14.59

Il viceministro ucraino della Politica agraria e dell’alimentazione Taras Vysotsky ha fatto chiarezza sulla produzione agricola: “I paesi importatori di prodotti agricoli dall’Ucraina, in particolare il Medio Oriente e l’Africa, non potranno fare a meno delle nostre esportazioni, che non possono essere concretamente sostituiti da forniture dalla Russia o da qualsiasi altro Paese”.

“Abbiamo fornito il 10% delle esportazioni mondiali di grano, oltre il 15-20% di orzo, oltre il 50% di olio di girasole – ha affermato il viceministro – L’Ucraina ha esportato in media 50 milioni di tonnellate di prodotti agricoli. In anni record, questa cifra ha raggiunto anche 65 milioni tonnellate. Trovare un’alternativa a tali volumi e sostituire i nostri prodotti non è concretamente possibile nemmeno nei prossimi tre-cinque anni”.

Secondo Vysotsky, il blocco da parte delle navi da guerra russe dei principali porti marittimi ucraini di Odessa e Mykolayiv e del Mar Nero ha portato a un calo delle esportazioni di prodotti agricoli dall’Ucraina al 15-20%. Ha anche portato ad aumenti significativi e carenze fisiche in tutto il mondo, specialmente in Medio Oriente e Nord Africa.

“Se la situazione con la guerra e il blocco dei porti durerà, ad esempio, fino a sei mesi, i paesi di queste regioni in linea di principio non avranno grano. E questo significa carestia”. Il governo ucraino, ha aggiunto, sta lavorando per cercare percorsi logistici alternativi per l’esportazione di prodotti agricoli. “Non basta, ma ci sono progressi significativi. E a maggio vediamo che c’è ancora spazio per l’export”.