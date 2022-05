Ucraina, ergastolo per il primo soldato russo: Vadym Shishimarin ha commesso crimini di guerra

globalist

23 Maggio 2022 - 12.20

Vadym Shishimarin, il giovane soldato russo di 21 anni, è stato condannato all’ergastolo per crimini di guerra dal tribunale di Kiev. Il militare, durante la sua udienza, aveva ammesso di aver ucciso un civile disarmato, chiedendo perdono alla famiglia e alla vedova dell’uomo ucciso. La vittima aveva 62 anni e viveva nell’oblast di Sumy Shishimarin è il primo soldato russo condannato per crimini di guerra dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha parlato della situazione del militare russo. ”Naturalmente siamo preoccupati per la sorte del nostro cittadino. Purtroppo non siamo in grado di difendere i suoi interessi sul campo. Questo è dovuto alla mancanza di fatto di operazioni delle nostre istituzioni [in Ucraina]. Ma questo non significa che smetteremo di considerare i modi per continuare i nostri sforzi attraverso altri canali”,