Ucraina, Zelensky: "Vittoria difficile e sanguinosa, ma vinceremo con la diplomazia"

21 Maggio 2022 - 10.46

In un messaggio diffuso via telegram, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato ancora della soluzione con la Russia, usando toni drammatici per descrivere il momento che sta vivendo il suo paese.

“Non abbiamo iniziato noi questa guerra. Ma noi la dobbiamo finire. Io credevo che la si potesse concludere con un dialogo, che avrebbe potuto essere un dialogo lungo ma che si sarebbe potuta trovare una soluzione. Lo pensavo davvero. Ma questa è la Russia”.

“Ora è come un’automobile né a benzina né elettrica. Un ibrido. E anche la guerra è ibrida”. Lo dice il prediente dell’Ucraina Volodymir Zelensky che aggiunge: “La vittoria sarà difficile, sanguinosa nei combattimenti, ma la conclusione sarà racchiusa nella diplomazia. Ne sono sicuro”. Così si legge sul canale telegram Uniannet.