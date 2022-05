Ucraina, la regione di Zhytomyr sta rafforzando la linea di confine bielorussa

globalist

20 Maggio 2022 - 09.46

Il sindaco di Zhytomyr, Serhiy Sukhomlyn, ha annunciato che la regione, nell’Ucraina settentrionale, sta rafforzando la zona del confine ucraino-bielorusso per prevenire possibili tentativi di ingresso da parte delle truppe russe attraverso la Bielorussia.

“Abbiamo visitato le posizioni dei nostri battaglioni di difesa territoriale, che si trovano al confine con la Bielorussia…Il primo maggio abbiamo iniziato a posizionare blocchi di cemento lungo l’intera linea”, ha detto Sukhomlin. “Costruiremo una normale linea di difesa in modo che i difensori siano protetti dal cemento e quant’altro, e in modo che non ci siano tentativi di entrare dalla Bielorussia da parte dell’esercito bielorusso insieme alla Russia”, ha aggiunto il sindaco. All’interno della regione di Zhytomyr la linea di confine ucraino-bielorusso si estende per oltre 250 km.