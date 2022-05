Ucraina, Mosca espelle cinque diplomatici portoghesi: "persone non gradite"

globalist

19 Maggio 2022 - 15.00

Proseguono a Mosca le espulsioni di diplomatici stranieri in risposta a quelle disposte in diversi Paesi nei confronti di diplomatici russi dopo la guerra in Ucraina. Oggi la Russia ha annunciato l‘espulsione di cinque diplomatici portoghesi per ritorsione a quella di dieci russi dal Paese iberico.

L’ambasciatore del Portogallo a Mosca è stato convocato al Ministero degli Esteri, che ha espresso una “vibrata protesta circa la decisione provocatoria delle autorita’ portoghesi di dichiarare ‘personae non gratae’ dieci collaboratori della missione russa in Portogallo”, informa un comunicato ministeriale.

“In risposta, cinque collaboratori dell’ambasciata di Portogallo in Russia sono stati dichiarati ‘personae non gradite'”. Hanno 14 giorni per lasciare il Paese. Ieri è stata annunciata l’espulsione di 34 diplomatici francesi, 27 spagnoli e 24 italiani