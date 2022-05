Erdogan non cambia idea: "No a Finlandia e Svezia nella Nato"

globalist

19 Maggio 2022

Recep Tayyip Erdogan ha parlato con i suoi alleati della Nato, ribadendo il no all’ingresso nel Patto Atlantico di Finlandia a e Svezia. E’ stato lo stesso presidente turco a ribadirlo pubblicamente, riportato dall’agenzia Anadolu.

“Non vogliamo fare due volte lo stesso errore. Perciò continueremo con decisione la nostra politica al riguardo. Abbiamo detto ai nostri partner che diremo no all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato”, ha detto Erdogan in un discorso ai giovani. Erdogan ha fatto riferimento al malcontento della Turchia per la partecipazione della Grecia alle attività militari della Nato a partire dal 1980, che ha definito un errore che non va ripetuto.

“La Nato prevede un sistema di Difesa e di sicurezza, e’ inaccettabile per noi che vi facciano parte Paesi che sostengono organizzazioni terroristiche”, ha detto Erdogan, il quale ha poi ribadito che Ankara continua sulla strada della diplomazia, mantenendo aperto il dialogo sia con il presidente russo Vladimir Putin che con l’omologo ucraino Volodimir Zelensky. “Non ho intenzione di tagliare i rapporti ne’ con Putin ne’ con Zelensky, continuiamo sulla strada dell’equilibrio”, ha detto il presidente.