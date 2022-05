L'abbraccio di Draghi a Sanna Marin: è il ben venuta dell'Italia alla Finlandia nella Nato

globalist

18 Maggio 2022 - 14.12

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin ha riferito:

Filnandia e Svezia “sono due Stati Membri dell’Unione Europea, che già cooperano strettamente con la Nato, della quale condividono i valori fondanti e di cui contribuiranno a rafforzare le capacità. Vogliamo velocizzare le procedure interne per rendere l’adesione effettiva nel più breve tempo possibile. E intendiamo sostenere la Finlandia e la Svezia in questo periodo di transizione”.

“Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i nostri Paesi sono compagni di strada – ha aggiunto Draghi – Italia e Finlandia sono stati ammessi alle Nazioni Unite nello stesso anno, nel 1955. I rapporti bilaterali sono eccellenti e negli ultimi anni hanno visto un progressivo rafforzamento, in particolare sul piano economico e commerciale. Auspico possano consolidarsi ulteriormente, soprattutto in settori innovativi come la farmaceutica, le biotecnologie, l’elettronica”.