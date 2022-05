Disinformazione russa: il Copasir vuole approfondire la propaganda putiniana su social network e internet

globalist

18 Maggio 2022 - 19.18

Preroll

Guerra in Ucraina e propaganda e disinformazione di Putin: continuerà, con nuove audizioni, l’approfondimento dei Copasir sulla disinformazione e le ingerenze straniere.Il focus, acceso dopo le polemiche sugli ospiti russi nei talk show e la propaganda, sarà ora puntato anche sui social network e internet.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Intanto oggi è stato ascoltato, per quasi due ore, il presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella. «Si sono approfondite le attività poste in essere dall’Autorità nell’ambito del monitoraggio dei mezzi di comunicazione, inclusi i nuovi media digitali e del ruolo che questa riveste e andrà a svolgere anche nella applicazione dei regolamenti Ue e che saranno ulteriormente integrate dal Digital Services Act, così come le potenzialità di intervento dell’Autorità nei limiti della disciplina vigente per esempio attraverso atti di indirizzo – ha detto il presidente del Copasir e senatore Fdi Adolfo Urso dopo l’audizione – Si è altresì valutata la disciplina adottata in altri Paesi europei e le molteplici pronunce sul tema del Parlamento e della Commissione europea su come contrastare la strategia di disinformazione e di condizionamento dei sistemi autoritari sul piano normativo e attraverso lo sviluppo di una maggiore resilienza e quindi consapevolezza».