Renzi rinuncia al Copasir? "Voglio fare politica senza ruoli istituzionali"

20 Ottobre 2022 - 10.15

Con un post su Facebook, Matteo Renzi ha sottolineato l’ulteriore rottura con il Pd e la propria indisponibilità a candidarsi per il Copasir. Ma potrebbe essere un bluff. “Il Pd con più voti regala più posti ai Cinque Stelle (e inconsapevolmente a Fratelli d’Italia) sacrificando persino due propri candidati pur di non fare l’accordo con noi. Mai visto un partito più masochista di chi dona il sangue agli avversari pur di attaccare noi tutti i giorni: prima o poi l’incantesimo svanirà e si renderanno conto di quello che stanno combinando”.

“Ma non c’è nessuno al Nazareno che abbia il coraggio di dire che questa strategia è allucinante? Nel frattempo danno le veline ai giornali: Renzi fa polemica perché vuole fare il presidente del Copasir. Ovviamente io non ci penso nemmeno. Io voglio fare politica e so farla anche senza un ruolo istituzionale”.