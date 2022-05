Ucraina, l'Oms: "Acque infette, a Mariupol si rischia l'epidemia di colera"

globalist

17 Maggio 2022 - 19.49

Città denazificata? Soprattutto incenerita e fatta diventare un cimitero. Nel frattempo a Mariupol scatta l’allarme colera. A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell’Oms, Dorit Nitsan, citata dall’agenzia ucraina Unian.

«Riceviamo informazioni da organizzazioni non governative che a Mariupol le acque reflue sono mescolate con l’acqua potabile. Questo minaccia la diffusione di molte malattie, in particolare il colera. Ci stiamo preparando per questo con una campagna di vaccinazione, lavorando con le Ong che possano andare lì a sostenere le persone», ha detto Nitsan.