Ucraina, entra in gioco l'Iran: "Siamo pronti a mediare tra Kiev e Mosca"

17 Maggio 2022 - 10.05

L’Iran è pronto a mettersi in prima linea per negoziare. Le autorità iraniane sono pronte a mediare nel conflitto tra Mosca e Kiev, secondo quello che è stato comunicato all’agenzia russa Ria Novosti dal portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Said Khatibzadeh.

“Potremo contribuire (alla risoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia) per quanto possibile e per quanto entrambe le parti saranno pronte”, ha detto Khatibzadeh, “la Repubblica islamica dell’Iran, Dio volendo, comincerà un nuovo round dei suoi sforzi” per risolvere il conflitto. Il portavoce ha notato che entrambe le parti accettano e prendono sul serio la mediazione iraniana.