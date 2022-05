globalist

17 Maggio 2022 - 23.38

Guerra in Ucraina La conquista di Mariupol era «importante» per le forze russe, che «hanno ancora l’intenzione» di circondare e occupare il Donbass, «anche se non hanno avuto successo».

Lo ha detto il portavoce del pentagono, John Kirby, durante un briefing alla stampa. In Donbass«i combattimenti continuano», ha detto Kirby, che ha definito «eroica» la resistenza delle forze ucraine a Mariupol, senza però rilasciare commenti riguardo alla resa della città.