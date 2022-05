Nato, la Turchia: "Finlandia rispettosa ma Svezia provocatoria sulle nostre preoccupazioni"

globalist

15 Maggio 2022 - 18.28

La Turchia non li vuole per il loro sostegno ai curdi che Ankara considera terroristi. Ma si sa, in cambio di armi o di soldi Erdogan e i suoi possono sempre cambiare idea.

Finlandia «rispettosa» delle preoccupazioni della Turchia, Svezia «provocatoria». Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha giudicato così l’atteggiamento dei due Paesi,con Helsinki che ha fatto sapere che chiederà formalmente di entrare nella Nato mentre Stoccolma lo farà nei prossimi giorni,

«Le dichiarazioni della ministra degli Esteri svedese sfortunatamente non sono costruttive – ha denunciato Cavusoglu, parlando a Berlino – Continua a fare commenti provocatori». Invece, ha sottolineato il capo della diplomazia di Ankara, il collega finlandese è «molto rispettoso» davanti alle «preoccupazioni» della Turchia, che ha chiesto a Svezia e Finlandia di «fermare il sostegno ai gruppi terroristici» curdi.