Ucraina, il ministro degli Esteri turco Cavusoglu: "Spero che i colloqui tra Kiev e Mosca portino al cessate il fuoco"

28 Marzo 2022 - 11.36

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, confermando l’incontro in presenza tra le parti, si augura un esito positivo: “Il governo turco spera” che i colloqui tra i delegati russi e ucraini previsti per questa settimana a Istanbul portino a “un cessate il fuoco duraturo” che apra la strada alla pace. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro turco alla vigilia dell’incontro preannunciato ieri dopo le conversazioni fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il russo Vladimir Putin, e fra i rispettivi ministri degli Esteri Cavusoglu e Serghei Lavrov.

“Le delegazioni negoziali russa e ucraina si incontreranno in Turchia”, si legge sul social network. “Siamo consapevoli della responsabilità che deriva dalla fiducia riposta in Turchia da entrambe le parti. Speriamo che gli incontri portino a un cessate il fuoco duraturo e alla pace”. Non è ancora chiaro se le consultazioni cominceranno oggi, come previsto da Ankara e Kiev, o domani, come ha sostenuto Mosca.