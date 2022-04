Ucraina, la Turchia: "L'incontro tra Putin e Zelensky non è lontano, ma dipende da Mosca"

globalist

14 Aprile 2022 - 11.44

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un’intervista a Ntv ha evidenziato il ruolo della Turchia come mediatore tra le parti: “Credo che un incontro fra Putin e Zelensky non sia lontano“. Lo ha detto Lo riporta Ria Novosti. “Tutto dipende dal consenso e dalla posizione di Putin. In linea di principio, il leader russo non è contrario”, ha aggiunto.

La Turchia sta avendo colloqui con le parti in conflitto in Ucraina e si sta attivando per organizzare un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu precisa: “Stiamo negoziando con le parti e ci stiamo adoperando per organizzare un incontro”, ha detto in un’intervista a NTV.

Secondo Cavusoglu, lo svolgimento dell’ incontro dipende dal consenso del leader russo. “Dipende dai due leader che dicano `sì´, in particolare Putin che dica `sì´. E Putin non ha detto `no´ all’incontro. A questo proposito, proseguono intensi negoziati tra le due delegazioni”.