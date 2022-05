Kiev: "Mosca sta addestrando 2.500 riservisti da mandare a combattere in Ucraina"

globalist

15 Maggio 2022 - 20.54

La guerra non accenna a fermarsi. «Il comando delle forze armate della Federazione Russa sta reclutando riservisti per reintegrare le perdite delle sue truppe». Lo sottolinea lo stato maggiore della difesa ucraina – stando all’agenzia Unian -, che riferisce dell’addestramento in corso dei riservisti nelle regioni russe al confine con l’Ucraina.

«Nei campi di addestramento nelle regioni di Voronezh, Belgorod e Rostov vengono formati e addestrati 2.500 riservisti – si legge nella nota -. Si prevede che saranno inviati in Ucraina per partecipare nella guerra».

Secondo Unian in Russia si sta cercando di realizzare la cosiddetta «mobilitazione nascosta», un’attiva campagna che prevede l’invio nelle zone di combattimento di diplomati e cadetti delle scuole militari.