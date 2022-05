Eurovision, Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa"

globalist

15 Maggio 2022

Una vittoria musicale, ma soprattutto una vittoria politica e di immagine e lo sanno bene le autorità di Kiev.

«Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! Per la terza volta nella sua storia. E credo – non per l’ultima volta. Faremo di tutto perché un giorno i partecipanti e gli ospiti dell’Eurovision possano essere ospitati a Mariupol. Libera, tranquilla, restaurata! Grazie per la vittoria Kalush Orchestra e a tutti quelli che ci hanno votato! Certo, il nostro accordo vincente nella battaglia con il nemico non è lontano. Gloria all’Ucraina».

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post sulla sua pagina Facebook, a proposito della vittoria del suo Paese all’Eurovision 2022 a Torino.