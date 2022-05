Eurovision song contest, chi sono i finalisti: la diretta su Rai1

redazione

14 Maggio 2022 - 20.40 Culture

di Manuela Ballo

Ci siamo. Pochi minuti e poi i televisori di mezzo mondo si collegheranno per la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Il canale , naturalmente, per l’ Italia è Rai1 e la conduzione è affidata anche per questa serata finale a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. A commentare ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, che verranno affiancati da Carolina Di Domenico.

Ospiti d’ onore saranno Gigliola Cinguetti e i Måneskin che sono stati braccati per l’ intera giornata dai loro fans. A guardare l’ esibizione ci saranno anche i massimi vertici europei che in questo momento in realtà sono alle prese con problemi ben più seri. Ma un po’ di musica non guasta mai.

In gara ci sono come sappiamo 25 paesi e, naturalmente una grande simpatia si è creata per l’ Ucraina. Ma piacciono anche il britannico Sam Ryder, la spagnola Chanel, la svedese Cornelia Jakobs oltre naturalmente a Mahmood e Blanco.

Questa la scaletta ufficiale della serata finale:

