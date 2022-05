Zelensky: "Russia lontana dalla civiltà, dà solo sfogo alla sua impotenza"

globalist

14 Maggio 2022 - 11.31

Zelensky alterna toni molto duri a toni che vanno nella direzione di un negoziato serio e costruttivo con la Russia. Del resto deve trovare una soluzione alla guerra ma nello stesso tempo farsi portavoce di un sentimento di grande ostilità verso la Russia di Putin che ha devastato e uccido.

Secondo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky i russi “stanno cercando di dare sfogo alla loro impotenza: non possono sconfiggere l’Ucraina, ma per ora possono ancora bruciare le attrazioni per bambini al Gorky Park di Kharkiv o distruggere un ponte, un magazzino di grano o una casa”.

Zelensky pubblicando su Telegram una serie di fotografie dei danni causati dagli attacchi russi, osserva: “Più mette a segno colpi del genere, più la Russia è lontana dalla civiltà”.