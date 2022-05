Ucraina, a Izyum la controffensiva di Kiev: "I russi si ritirano in varie direzioni"

globalist

14 Maggio 2022 - 18.30

Preroll

L’esercito ucraino ha reagito all’occupazione russa della città di Izyum, lanciando una controffensiva proprio in queste ore. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov, in un video postato su Telegram, secondo cui i russi si starebbero ritirando in varie direzione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo Stato maggiore delle Forze armate non ha per ora confermato. Intanto, alla Bbc, Maxym Strelnik, consigliere comunale di Izyum, ha detto che circa l’80% della città è distrutta e che rimangono ancora tra i 10 ed i 15mila civili