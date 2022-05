Ucraina, Medvedev avverte: "Si rischia la guerra nucleare con lo scontro tra Russia e Nato"

globalist

12 Maggio 2022

L’ex premier russo Medvedev ha lanciato un avvertimento: “Rempire l’Ucraina di armi aumenta il rischio di uno scontro Russia-Nato e di una guerra nucleare”. Anche sull’asse Washington-Cina non accenna a diminuire la tensione, con Pechino che è tornata ad accusare Washington di “usare la guerra come pretesto per calunniare la Cina e allontanare da sé la colpa per aver alimentato l’attuale turbolenza”.

Missili sulle regioni di Kharkiv, Poltava, Chernihiv e Zaporizhzhia, esplosioni a Mykolaiv. Nuovo assalto all’Azovstal, dove i russi bloccano le uscite. Nel 78esimo giorno di guerra non si arresta l’offensiva russa in Ucraina. Avanza però anche la controffensiva ucraina, distrutti due ponti nel Luhansk. Dopo aver rinsaldato l’asse Bruxelles-Washington, il premier italiano Mario Draghi ha detto: “Questa è l’ora dell’Europa e dobbiamo coglierla. Serve un piano Marshall per l’Ucraina”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto all’Ue di “riservare un posto” al suo Paese. Intanto, la Finlandia accelera sulla Nato, dopo il sì del governo la decisione dovrebbe arrivare entro domenica. La Svezia deciderà lunedì.