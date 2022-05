Putin dimentica che lui ha scatenato la guerra: "Le sanzioni stanno provocando la crisi globale"

globalist

12 Maggio 2022 - 17.30

Dimentica che la guerra l’ha scatenata lui e dimentica che era stato avvertito decine di volte delle conseguenze. Le sanzioni che la comunità internazionale ha imposto alla Russia in seguito all’invasione della Ucraina stanno «provocando» una crisi globale.

Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo a un forum economico. Coloro che hanno imposto le sanzioni, «guidati da ambizioni politiche miopi, dalla russofobia, hanno colpito in misura maggiore i propri interessi nazionali, le proprie economie, il benessere dei propri cittadini», ha detto Putin citando «l’inflazione in forte aumento in Europa”.

Il presidente russo ha parlato di «ossessione per le sanzioni» da parte dell’Occidente, dicendo che questo inevitabilmente avrà «conseguenze più difficili» per l’Unione Europea e per i Paesi più poveri del mondo. «La colpa è interamente delle élite dei Paesi occidentali, che sono pronte a sacrificare il resto del mondo per mantenere il loro dominio globale», ha affermato.