Ucraina, celebrazioni russe della Giornata della Vittoria anche a Kherson

9 Maggio 2022 - 10.40

A Kherson si celebra la Giornata della Vittoria. La parata ‘Reggimento immortale’ e la solenne celebrazione del Giorno della vittoria in memoria degli eroi della ‘Grande guerra patriottica’ sono iniziati a Kherson, nella città occupata dai russi, dove si tengono per la prima volta. Lo riporta Ria Novosti. Persone con stendardi della vittoria, bandiere russe e un grande striscione con la scritta ‘Reggimento immortale’ stanno camminando per le strade della città, mentre vengono suonate canzoni militari.

Gli account dei social media filo-russi hanno iniziato a far circolare video girato nella regione di Kherson, in Ucraina, che mostra gruppi di persone che sventolano la bandiera rossa dell’ex Unione Sovietica, simbolo della vittoria dell’Armata rossa sui nazisti nella seconda guerra mondiale, e portano fiori nel giorno delle celebrazioni del Giorno della Vittoria. Secondo fonti ucraine la Russia avrebbe portato a Kherson persone dalla Crimea per rafforzare il numero dei presenti alla celebrazione.