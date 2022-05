Sergey Protosenya, chi era l'oligarca russo morto in Spagna con moglie e figlia in circostanze misteriose

globalist

9 Maggio 2022 - 21.40

Tanti morte sospette e qualche dubbio viene: Sergey Protosenya, magnate russo ed ex vicepresidente di Novatek, è stato trovato morto impiccato nella sua villa in Spagna. Secondo gli inquirenti, l’oligarca avrebbe ucciso sua moglie e sua figlia prima di suicidarsi.

lIl magnate si trovava in Spagna per passarvi la Settimana Santa con la famiglia. I corpi sono stati ritrovati dal figlio maggiore della coppia, che era rimasto nella residenza abituale della famiglia in Francia.

Protosenya è stato trovato impiccato nel cortile della sua villa, con accanto un coltello e un’ascia insanguinati.

L’ipotesi omicidio-suicidio presenta tuttavia alcuni problemi evidenti. Nonostante il violento assalto a Natalya e Maria, il corpo del magnate non presenta macchie di sangue. Alcune tracce sono state invece trovate su un paio di calzini, usato secondo gli inquirenti come guanti durante gli omicidi.

Sergey Protosenya, 55 anni, era laureato in Economia ed Ingegneria alla Kuibyshev School di Mosca. In carriera era stato il chief financial officer della compagnia petrolifera russa Tarkosaleneftegaz, per poi passare alla Novatek, colosso russo del gas naturale, come capo contabile. Nel corso degli anni, Protosenya ha scalato i ranghi, fino a diventare vicepresidente della compagnia. Secondo stime risalenti al 2011, il magnate possedeva un patrimonio pari a 440 milioni di euro.