Konstantin Malofeev, l'oligarca estimatore di Salvini usa la sua tv per negare il ruolo russo nella strage di Bucha

4 Aprile 2022 - 18.31

Qualcuno l’ha definito l’Oligarca di Dio perché ha finanziato movimenti religiosi ultra-tradizionalisti e anche gruppi di estrema destra.

Konstantin Malofeev, già volte intervistato a Report non solo è un fan scatenato di Putin, che vorrebbe presidente a vita o quali. Ma è anche un ammiratore di Salvini che lui vede come il Putin italiano.

Ma in questi giorni l’oligarca si sta dando da fare anche nell’altra attività che gli riesce meglio, ossia la propaganda: in queste ore infatti Bucha è una delle notizie più trattate nel sito online di Tsargrad Tv, l’emittente dell’oligarca ortodosso Konstantin Malofeev, sanzionato da Usa e Ue nel 2014 per aver finanziato le milizie separatiste del Donbass.

La tv dell’oligarca è tra quelle che sta cercando di smontare la “leggenda” della strage di Bucha sollevando quesiti e rimandando al mittente le denunce di crimini di guerra, senza però portare prove concrete: “La notizia è stata tenuta in serbo per quattro giorni, ci sono cadaveri che si muovono e vi è la mano delle Forze armate ucraine”, dicono.

“Ora che i nostri militari, insieme alle forze delle repubbliche di Donetsk e Lugansk,sono concentrati nella liberazione del Donbass”, prosegue, “l’esercito ucraino ha l’opportunità di creare un altro fake, come è stato col ‘bombardamento dell’ospedale pediatrico’ a Mariupol, già smascherato”.

Per Tsargrad, il sindaco locale Fedorouk – che ha denunciato la presenza di “fosse comuni” in città – “ha dimenticato di rivelare alcuni dettagli: per esempio, che in strane circostanze a Bucha era andata a fuoco un’intera colonna di blindati, insieme alle case nelle vicinanze e, inoltre, che ci sono tracce di attacchi con munizioni al fosforo, usate dalle Forze ucraine contro il nostro esercito”.

Tsargrad sostiene anche che in un video con i cadaveri abbandonati per strada “al 12esimo secondo uno dei corpi delle vittime muove la mano; al 30esimo secondo, nello specchietto retrovisore, si vede un cadavere che si siede; inoltre, i corpi nel video sembrano essere disposti deliberatamente per creare un’immagine più drammatica”.

Prosegue l’organo di informazione di Konstantin Malofeev: “Il consigliere del presidente ucraino, Mikhail Podolyak, sta utilizzando una fake news per richiedere armi ai partner occidentali“