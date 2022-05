Putin pronto ad annunciare una Repubblica Popolare di Kherson e annettersi il sud dell'Ucraina

globalist

8 Maggio 2022 - 11.37

Guerra in Ucraina, tutti gli indizi mostrano il tentativo russo di annessione di parti dell’Ucraina. «Secondo tutte le indicazioni, le forze russe annunceranno la creazione di una Repubblica Popolare di Kherson o forse l’annessione forzata dell’Oblast di Kherson in un prossimo futuro e stanno intensificando le misure di occupazione a Mariupol». Lo afferma un rapporto del think-tank militare Usa American Institute for War Studies (Isw).

Gli analisti sottolineano che le forze russe stanno aumentando la loro presenza sia a Kherson che a Mariupol, compreso il ritiro di unità di combattimento in prima linea per proteggere i militari russi a Mariupol. Il leader dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (Dnr), Denis Pushilin, è arrivato a Kherson il 6 maggio, e i funzionari di occupazione locale hanno dichiarato che la regione «si sforzerà di diventare un soggetto della Russia» e «assomiglierà a qualcosa di simile alla Crimea in termini di ritmo di sviluppo».

L’Isw in precedenza ha valutato che il «Cremlino probabilmente formerà repubbliche per procura illegali o annetterà direttamente le aree occupate dell’Ucraina meridionale e orientale per cementare la sua amministrazione di occupazione e tentare di spogliare permanentemente questi territori dall’Ucraina».