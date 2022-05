Cisgiordania, gli estremisti di Eretz Israel: fascisti e vigliacchi

Umberto De Giovannangeli

8 Maggio 2022 - 17.42

Il branco si scaglia con ferocia contro una famiglia inerme che stava raccogliendo delle olive in un campo. Il branco colpisce senza pietà, infierendo anche su un anziano. Il branco di coloni e una famiglia palestinese. Sono i fascisti in kippah. Fascisti e vigliacchi. Un racconto che fa pensare E’ quello realizzato, sulla vicenda, da Gideon Levy e Alex Levac per Haaretz.

Ecco la storia: “Un uomo anziano è sdraiato su un letto di ferro e ccoperto da una coperta sintetica, nel soggiorno di una casa di pietra in un villaggio fuori Betlemme. I suoi occhi sono chiusi, il suo viso è una maschera di dolore, la sua testa è fasciata, dei tubi gli sporgono dal naso. Riesce a malapena a parlare, risponde solo con movimenti della mano. Mangiare è quasi impossibile a causa delle fratture al naso, alle orbite e al cranio. Ha difficoltà a dormire e non può stare in piedi senza il sostegno dei suoi figli su entrambi i lati.

Questo è Raja Nevahin, un beduino di 70 anni, stuccatore in pensione e agricoltore, padre di nove figlie e tre figli, e questa è la sua casa. La settimana scorsa i coloni di Ma’aleh Amos, un insediamento nel blocco orientale di Etzion, a sud di Gerusalemme, lo hanno picchiato con un tubo di ferro, devastandogli la testa e le braccia. Da allora è stato ricoverato in ospedale nella vicina città di Beit Jala. Questa settimana, quando siamo andati a trovarlo, gli era stato permesso di tornare per un giorno nella sua casa nel villaggio di Hindaza, in onore di Eid al-Fitr, che segue la fine del digiuno del mese sacro di Ramadan, prima di tornare in ospedale per ulteriori cure. Nevahin avrà bisogno di almeno un’altra operazione al naso. Non si può fare a meno di provare compassione e profonda preoccupazione quando lo si guarda.

Raja Nevahin è distrutto nel corpo e nella mente. È difficile immaginare come i coloni colpiscano continuamente palestinesi anziani e indifesi. Due mesi e mezzo fa, questa rubrica ha raccontato come decine di coloni hanno attaccato un pastore di 73 anni, Mohammed Shalalda, sul monte Qanub, non lontano da qui. Ora un altro anziano contadino è stato brutalizzato.

“Guardate! Sta andando nel mio uliveto”, ha detto improvvisamente Ibrahim Nevahin, il fratello del ferito, un po’ per paura, un po’ per rassegnazione, ma sicuramente non per rabbia. Eravamo seduti su una roccia sul pendio di una collina che domina la valle. Le case e le case mobili di Ma’aleh Amos incombono dall’altra parte della strada, le case del villaggio di Kisan, a pochi minuti di macchina da Hindaza, sono dietro di noi. Nella valle tra le due comunità si vede una figura lontana che scende lentamente verso l’uliveto della famiglia Nevahin.

“Eccolo che scende verso i miei ulivi, ha dei pantaloni verdi… Non so perché ci vada. Forse abbatterà qualche albero”, dice Nevahin. “Se ora dovessi scendere nella mia terra, lui fischierebbe e chiamerebbe i suoi amici, gli shabab al thilal – i giovani della collina – come hanno fatto la settimana scorsa, e mi picchierebbero e mi lapiderebbero”.

Da martedì 26 aprile, i Nevahim hanno paura di visitare la terra che possiedono, circa 50 dunam (12,5 acri), che loro padre ha comprato nel 1957. Guarda, dicono, ecco i documenti di proprietà. Il caldo qui alle soglie del deserto della Giudea sta aumentando, gli ulivi stanno appassendo e hanno bisogno di acqua, ma nessuno osa occuparsene. Anche questa settimana, quando volevamo vedere il luogo dove tre membri della famiglia sono stati picchiati e feriti, avevano paura di accompagnarci. Alla fine, hanno accettato che Ibrahim, che ha 57 anni, ci guidasse lungo il sentiero sterrato che scende verso il boschetto, per vedere da lontano il loro appezzamento di terreno. Avevano paura di avvicinarsi da soli e anche di radunarsi molto lontano da esso.

Dopo anni di buone relazioni con Ma’aleh Amos, dicono, l’incidente della scorsa settimana li ha lasciati molto scossi. Gli aggressori non erano residenti veterani dell’insediamento, sostiene la famiglia, ma piuttosto giovani che vivono nelle case mobili che sono sorte ai suoi margini.

Kisan non è lontano dagli insediamenti di Nokdim e Tekoa e dal sito archeologico di Herodion. Questo è un paesaggio veramente biblico. Questa settimana una panoplia di bandiere israeliane sventolanti al vento adornava le strade locali, in onore del giorno dell’indipendenza di Israele, in un luogo dove Israele non ha sovranità legale. Ma a chi importa? I membri della famiglia Nevahin, che possiedono case sia a Kisan che a Hindaza, ci hanno aspettato sull’autostrada indossando galabi bianchi immacolati in onore di Eid al-Fitr.

Martedì 26 aprile, i due fratelli maggiori, Raja e Ibrahim, sono andati con due dei loro figli e due dei loro nipoti nel loro oliveto relativamente giovane, al fine di irrigarlo per mezzo di un sistema di tubi da loro posato, lungo circa 3 chilometri. Arrivando verso le 4 del pomeriggio, sono rimasti sbalorditi nel vedere una casa mobile verde sul loro terreno, che apparentemente era stata eretta durante la notte (è stata poi rimossa dalle autorità israeliane).

Una quindicina di giovani si stavano divertendo all’interno, ci ha detto Ibrahim. “Siamo andati alla struttura e ho detto: Ciao, bambini”, ha ricordato nel suo inimitabile ebraico. “Ci hanno detto: Andatevene, figli di puttana. Io ho detto: Siete figli di puttana. Voglio la polizia, voglio l’esercito. Ho chiesto loro chi li comandava”.

I giovani hanno indicato un uomo di circa 35 anni che era in piedi vicino. Ha chiesto a Ibrahim chi fosse. “Ho detto loro che sono un amico di questa terra. Appartiene a me. Lui ha detto: Hai tre minuti per andartene da qui”. Ibrahim ha risposto che stava per chiamare la polizia, ma non aveva altra scelta che tirarsi indietro. Ha rapidamente allontanato il fratello maggiore e lo ha fatto sedere su una roccia. “Mi sono seduto per circa 3 o 4 minuti e ho guardato le mie olive dando le spalle all’insediamento. E poi, che Dio ci aiuti, sono scese altre 30 o 40 persone; sembravano avere dai 20 ai 25 anni. Appena sono arrivati ci hanno spruzzato il pepe negli occhi. Hanno colpito il mio vecchio fratello sulla testa con un tubo di ferro. Gli hanno aperto la testa. Mio figlio mi ha preso la mano, mio nipote si è precipitato da suo padre, e i nipoti piangevano e gridavano. Ho detto ai nipoti: Scappate via – in fretta. Non potevo vedere nulla a causa dello spray al peperoncino”.

È stato mentre Ibrahim raccontava gli eventi di quel giorno che ha notato una persona che scendeva verso il suo uliveto. L’abbaiare di un cane si sentiva in lontananza. Continuò il suo racconto: “Ci hanno tirato delle pietre – oh, Dio. Una raffica di 50 o 60 pietre. Abbiamo preso mio fratello in piedi e abbiamo cercato di portarlo con noi, ma non ho potuto aiutarlo, perché non potevo vedere. E poi mi hanno colpito con due pietre, una nella schiena e una sopra l’occhio. Mio figlio Ali, che ha 36 anni, è stato colpito alla fronte. Maher, mio nipote, che ha la stessa età, ha preso una pietra nella gamba. Grazie a Dio i bambini non sono stati feriti. Grazie a Dio non sono arrivati ai nostri nipoti”.

“Sono pulito”, ci ha detto Ibrahim. “Nei computer di Israele, io, mio padre e mio nonno – siamo tutti puliti. Dovete proteggermi. Chiedo al governo d’Israele di aiutarmi a raggiungere la mia terra. Che io possa andare nella mia terra senza che loro mi vengano addosso. Per quarant’anni siamo stati loro vicini e non c’erano problemi – chiedete a Ma’aleh Amos se lì abbiamo causato il caos. Ma questi ragazzi, i giovani della collina… Sto chiedendo al governo d’Israele: Lasciatemi arrivare alla mia terra. Lasciatemi innaffiare i miei ulivi. Lo dico a ogni persona in Israele: Proteggete i vostri figli come io proteggo i miei”.

Il giorno seguente, Ibrahim ha presentato una denuncia con l’accusa di lesioni e violazione di domicilio alla stazione di polizia dell’insediamento Haredi di Betar Ilit. Ci mostra il documento pertinente, il caso n. 206129/2022. Due giorni dopo, ha ricevuto una chiamata dalla stessa stazione che ordinava a lui, a suo figlio e a suo nipote di presentarsi per essere interrogati sul lancio di pietre ai coloni. Un sorriso amaro ha attraversato il volto di Ibrahim mentre ci parlava. “Avevamo sei anni e loro 60, e gli abbiamo tirato delle pietre?”.

I tre sono stati interrogati e rilasciati su cauzione di 1.500 shekel (circa 450 dollari); avevano solo 1.400 shekel, e la polizia si è accontentata di questo. C’è la possibilità che il trio debba essere processato; la cauzione serve a garantire che si presentino.

Secondo Ibrahim, la polizia ha detto loro di non avvicinarsi ai loro boschetti fino a nuovo ordine. Quanto tempo sarà, voleva sapere Ibrahim. Una settimana? Un anno? Dieci anni? Tutto quello che vuole è innaffiare gli alberi prima che appassiscano e muoiano.

La polizia israeliana questa settimana ha dato questa risposta alla domanda di Haaretz: “Il nocciolo dell’incidente in questione coinvolge un conflitto sulla proprietà della terra, in questo contesto entrambe le parti hanno presentato denunce alla polizia. Dopo averle ricevute, la polizia ha avviato un’indagine per arrivare alla verità ed entrambe le parti hanno offerto le loro versioni dell’incidente. L’indagine è in corso e quindi non si possono rivelare altre informazioni in questo momento”.

Nel frattempo, nel quartiere di Hindaza che abbiamo visitato più tardi, Raja giace inerme, con gli occhi chiusi, circondato dalla sua famiglia, gemendo di dolore”.

Si chiude così il reportave di Levi e Levac. Da incorniciare.

Lo “Stato” dei coloni

Settecentocinquantamila abitanti. Centocinquanta insediamenti. Centodiciannove avamposti. Il 42 per cento della West Bank controllato. L’86 per cento di Gerusalemme Est “colonizzata”. Uno Stato nello Stato. Dominato da una destra militante, fortemente aggressiva, ideologicamente motivata dalla convinzione di essere espressione dei nuovi eroi di Eretz Israel, i pionieri della Grande Israele. Quella che si svela è una verità spiazzante: oggi in Terrasanta, due “Stati” esistono già: c’è lo Stato ufficiale, quello d’Israele, e lo “Stato di fatto”, consolidatosi in questi ultimi cinquant’anni: lo “Stato” dei coloni in Giudea e Samaria (i nomi biblici della West Bank).

A dar conto delle dimensioni di questo “Stato” sono i dati di un recente rapporto di B’tselem (l’ong pacifista israeliana che monitorizza la situazione nei Territori). Lo Stato “di fatto” ha le sue leggi, non scritte, ma che scandiscono la quotidianità di oltre 750mila coloni.

Lo “Stato di Giudea e Samaria” è armato e si difende e spesso si fa giustizia da sé contro i “terroristi palestinesi” che, in questa visione manichea, coincidono con l’intera popolazione della Cisgiordania.

Le categorie della politica non possono, da sole, spiegare perché ottocento coloni siano disposti a vivere blindati, e sfidare duecentomila palestinesi. Perché a spiegarlo è altro: è l’essere convinti che quella presenza ha una valenza messianica, perché qui, ti dicono, è stato incoronato Davide, perché questa è “Eretz Israel”, la Sacra Terra d’Israele, e abbandonare il campo significherebbe tradire Dio, la Torah, il popolo eletto. Hebron racconta di una bramosia di possesso assoluto che esclude l’altro da sé, ne cancella storia e identità, in nome di una “Fede” che non ammette compromessi”.

La denuncia di Hrw

“Un rapporto pubblicato da Human Rights – scrive Michela Perathoner inviata di Unimondo in Palestina– dimostra con chiarezza la discriminazione perpetrata da Israele nei confronti della popolazione palestinese. ‘I bambini palestinesi che vivono in aree sotto controllo israeliano studiano a lume di candela, mentre vedono la luce elettrica attraverso le finestre dei coloni, dichiara a tale proposito Carroll Bogert, vice-direttore esecutivo per le relazioni esterne di Human Rights Watch.

Il rapporto Separati ed ineguali, ultimo di una serie di documenti pubblicati dall’organizzazione per la tutela dei diritti umani sulla questione palestinese, identifica pratiche discriminatorie nei confronti dei residenti palestinesi rispetto alle politiche che vengono invece promosse per i coloni ebrei. Un sistema di leggi, regole e servizi distinto per i due gruppi che abitano la Cisgiordania: in poche parole, secondo Human Rights Watch le colonie fiorirebbero, mentre i palestinesi, sotto controllo israeliano, vivrebbero non solo separati e in maniera ineguale rispetto ai loro vicini, ma a volte anche vittime di sfratti dalle proprie terre e case.

‘E’assurdo affermare che privare ragazzini palestinesi dell’accesso all’istruzione, all’acqua o all’elettricità abbia qualcosa a che fare con la sicurezza’, spiega ancora Bogert. Perché il problema, come sempre, è la sicurezza, e le motivazioni indicate dal Governo israeliano qualora si parli di discriminazioni o trattamenti differenziati tra coloni e palestinesi residenti in Cisgiordania, vi vengono direttamente o indirettamente collegate.

Il rapporto, insomma, identifica pratiche discriminatorie che non avrebbero ragione di esistere neanche in base a questo genere di motivazioni. Come denunciato da Human Rights Watch, infatti, i palestinesi verrebbero trattati tutti come dei potenziali pericoli per la sicurezza pubblica, senza distinguere tra singoli individui che potrebbero rappresentare una minaccia effettiva e le altre persone appartenenti allo stesso gruppo etnico o nazionale. Atteggiamenti e politiche discriminatorie, insomma. ‘I palestinesi vengono sistematicamente discriminati semplicemente sulla base della loro razza, etnia o origine nazionale, vengono privati di elettricità, acqua, scuole e accesso alle strade, mentre i coloni ebrei che vi abitano affianco godono di tutti questi benefici garantiti dallo Stato’, ha dichiarato Bogert. Il risultato ottenuto dalle politiche discriminatorie di Israele, che secondo Hrw renderebbero le comunità praticamente inabitabili, sarebbe, insomma, quello di forzare i residenti ad abbandonare i loro paesi e villaggi.

Secondo l’analisi realizzata da Human Rights Watch sia nell’area C che a Gerusalemme Est, la gestione israeliana prevederebbe in entrambe le zone generosi benefici fiscali e di supporto a livello di infrastrutture nei confronti dei coloni ebrei, mentre le condizioni per i locali palestinesi sarebbero tutt’altro che vantaggiose. Carenza di servizi primari, penalizzazione della crescita demografica, esproprio di terre, difficoltà amministrative per l’ottenimento di ogni genere di permessi: vere e proprie violazioni dei diritti umani, in quanto si tratterebbe di discriminazioni effettuate solo ed esclusivamente sulla base di un’appartenenza razziale ed etnica. Tutte misure che, secondo quanto denunciato da Human Rights Watch, avrebbe limitato, negli ultimi anni, l’espansione delle comunità palestinesi e peggiorato le condizioni di vita dei residenti”.

Così l’inviata di Unimondo.

Questo è lo stato di illegalità che vive nei Territori palestinesi occupati. Ma nessuna sanzione è stata mai applicata verso chi questa illegalità garantisce e fomenta. Una vergogna.