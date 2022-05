Il partito di Putin rilancia le suggestioni zariste e rilancia la narrazione della Rus' Meridionale

globalist

7 Maggio 2022 - 17.18

Il partito di Putin, Russia Unita, rilancia lo zarismo. La “Rus’ Meridionale” è il nuovo slogan proposto al Cremlino per dare sostanza a una narrativa che si sta rapidamente esaurendo. Un nuovo termine coniato il mese scorso dal partito di Russia unita, per indicare quella che nel 2014 veniva chiamata, in onore alle conquiste di Caterina la grande, Novorossiya.

Il Manifesto del Consiglio del popolo della Rus’ Meridionale celebra “l’amicizia fraterna” che condividono russi, bielorussi e ucraini, con i primi a primeggiare fra i due fratelli minori, che fra l’altro parlano dialetti del russo. Non si parla più quindi di Rus’ di Kiev, la Russia nata a Kiev dal battesimo del principe Vladimir, ma della “antica e unita” Rus’ di Kiev e Novgorod. Il baricentro di questo nuovo racconto si sposta in Russia per segnare la primazia del Paese.

Alla vigilia delle celebrazioni della giornata della Vittoria, “il regime non ha altre leve da azionare. I freni non hanno funzionato e rimane un solo pedale: confondere quello che la Russia fa in Ucraina con la vittoria del 1945 sulla Germania”, ha scritto l’analista di Carnegie Mosca Andrei Kolesnikov in un nuovo articolo pubblicato sul sito del ‘think tank’, sottolineando che “il regime non ha altre giustificazioni per quello che sta accadendo in Ucraina”.

“Viviamo con una storia inventata e in mondo immaginario. E’ questo che ci ha portato a denazificare tutta la Rus’ di Kiev dagli ebrei neonazisti”, conclude con amara ironia.