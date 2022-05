Vertice franco-tedesco sull'energia: lunedì Macron da Scholz per parlare del gas russo

globalist

5 Maggio 2022 - 12.34

Vertice franco-tedesco all’orizzonte, in un momento delicato per la politica internazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron lunedì prossimo si recherà in Germania per incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in quella che è la sua prima visita ufficiale dopo la rielezione. Lo riferisce una nota dell’Eliseo. L’agenda del vertice si concentrerà sulla difesa e sulla politica energetica, spiega la nota. L’incontro tra i due leader cadrà il 9 maggio, una data doppiamente simbolica: giorno della Festa dell’Europa e V-Day in Russia, dove si celebra il 77esimo anniversario della vittoria sul nazismo.

La visita, spiega l’Eliseo, sottolineerà “la forza del sodalizio franco-tedesco”. Macron si recherà a Berlino dopo aver preso parte alla Giornata dell’Europa, al Parlamento Europeo di Strasburgo, dove si terrà la cerimonia di chiusura della Conferenza sul Futuro dell’Europa, a un anno dal suo lancio.

I due leader discuteranno “questioni legate alla guerra in Ucraina e questioni di sovranità europea“, in particolare “sugli aspetti della difesa e dell’energia”, ha precisato l’Eliseo, nonchè “le grandi questioni internazionali nel contesto della presidenza tedesca del G7, il cui vertice si svolgerà a giugno”. Si discuterà anche “della situazione nel Sahel, dei Balcani occidentali e delle relazioni Ue-Cina”, come così come “dei dossier bilaterali tra Francia e Germania”.