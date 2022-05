Ucraina, a Donetsk e Lugansk annullata da Mosca la parata per la Giornata della Vittoria del 9 maggio

globalist

5 Maggio 2022 - 15.27

Il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko ha annunciato che, nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, le autorità russe hanno annullato la parata e la marcia per la Giornata della Vittoria del 9 maggio. Kiriyenko, citato da Unian, ha parlato nel corso di una manifestazione vicino al monumento della nonnina con la bandiera sovietica eretto a Mariupol.

“La parata della vittoria e la marcia del reggimento immortale in questo giorno della vittoria a Donetsk e Lugansk è ancora impossibile da tenere. Ma quel tempo arriverà presto e le parate della vittoria passeranno per le strade del Donbass”, ha detto Kiriyenko.

Onu: “Un nostro convoglio sta andando a Mariupol per evacuare i civili dell’Azovstal”

Martin Griffits, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e coordinatore degli aiuti di emergenza Martin Griffiths, nel corso della conferenza dei donatori per l’Ucraina a Varsavia, ha annunciato aiuti per Mariupol: “Ora un convoglio sta andando verso la Azovstal di Mariupol, dove dovrebbe arrivare domani, per evacuare i civili rimasti nell’acciaieria. È il risultato di sforzi logistici e diplomatici”.