globalist

5 Maggio 2022 - 18.45

Preroll

Il Presidente della Bielorussia Aleksander Lukashenko, alleato di Putin e suo personale fantoccio, ha fatto un velato riferimento alle armi nucleari in mano alla Russia, dichiarando che “il tipo di armi che utilizzerà la Russia dipende non tanto dall’Ucraina, quanto dall’Occidente, dalla Nato. State già attraversando la linea rossa lì”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lukashenko ha fatto queste minacce in un’intervista ad Associated Press in cui ha detto che “la Russia non può perdere in questa operazione in Ucraina”