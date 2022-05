Il conduttore russo Shakhnazarov ha proposto 'campi di concentramento' per chi si oppone alla guerra di Putin

globalist

5 Maggio 2022 - 16.16

Sulla TV russa continuano quotidianamente i servizi con minacce più o meno esplicite all’occidente e agli oppositori del regime di Putin: l’ultima in ordine di tempo è del conduttore televisivo Karen Shakhnazarov, fervente putiniano, che sul canale televisivo statele Russia 1 ha dichiarato che gli oppositori alla ‘Z’ dei carri armati russi dovranno affrontare dure punizioni tra cui “campi di concentramento e sterilizzazione”.

“Gli oppositori devono capire che se contano sulla misericordia, no, non ci sarà pietà per loro”, ha detto Shakhnazarov, che guida oltre lo studio cinematografico Mosfilm, sostenuto dallo Stato, anche il canale televisivo statale russo Russia 1. Per loro ci saranno “campi di concentramento, rieducazione e sterilizzazione”.

I toni sono simili a quelli utilizzati da Putin poche settimane fa: il ‘denazificatore dell’Ucraina’ non si fa problemi a proporre metodi nazisti per liberarsi dei suoi avversari: “Il popolo russo sarà sempre in grado di distinguere i veri patrioti dalla feccia e dai traditori e semplicemente li sputerà fuori come un moscerino che gli è volato accidentalmente in bocca. Li sputerà sul marciapiede”, ha detto Putin.

“Sono convinto che una tale naturale e necessaria auto-purificazione della società non farà che rafforzare il nostro Paese, la nostra solidarietà, coesione e disponibilità a rispondere a qualsiasi sfida”.