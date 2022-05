Russia, Navalny verrà trasferito in un carcere di massima sicurezza famoso per le torture ai detenuti

globalist

4 Maggio 2022 - 14.20

Il dissidente russo Alexey Navalny, dal carcere nel quale si trova, ha pubblicato un tweet con il quale ha commentato la notizia che lo vorrebbe trasferito a breve in un carcere di massima sicurezza.

“Ho sentito che verrò trasferito nel carcere di massima sicurezza di Melekhovo, dove ai detenuti strappano le unghie”. Sono i timori di Alexey Navalny:il dissidente russo infatti attende la formalizzazione dell’ultima sentenza che lo vede al centro di un nuovo processo in Russia e parla via Twitter dei rumor sul centro penitenziario in cui verrà probabilmente trasferito. Navalny riesce anche a fare dell’ironia: “Almeno non avrò nessuna scusa per usare queste emoji”, scrive pubblicando l’immagine che rappresenta una mano che si dà lo smalto.

Il 22 marzo Navalny era stato condannato a nove anni di carcere per frode e a pagare una multa di 1,2 milioni di rubli per oltraggio alla Corte. L’accusa aveva chiesto una pena detentiva di tredici anni.