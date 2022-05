Ucraina, Medvedev attacca Zelensky: "Non gli interessa la pace, sarebbe la sua fine"

globalist

Dmitri Medvedev ha parlato sul suo canale Telegram, parlando della strategia di Volodymyr Zelensky. Secondo il dirigente russo, il presidente ucraino non avrebbe alcun interesse a cercare la pace.

“Zelensky non ha bisogno di alcun accordo di pace. Per lui, la pace è la sua fine”. Secondo l’ex presidente e premier russo, se il leader ucraino siglasse un accordo con i russi ci sarebbe una sua fine “veloce”, con “i nazisti che lo impiccherebbero per aver cospirato con i moscoviti” o una fine “più lenta”, con i suoi “rivali che otterrebbero la sua rimozione da presidente che ha perso la guerra”. Questo, ha proseguito Medvedev, è confermato dal suo entourage che “blatera che non ci sarà un trattato di pace”.