Ucraina, Biden: "Se non teniamo testa ai dittatori loro continueranno a venire"

3 Maggio 2022 - 22.09

Guerra in Ucraina, Biden rilancia: «Il coraggioso popolo ucraino e i cittadini che hanno deciso di imbracciare le armi per difendere il loro Paese dall’aggressione, meritano tutta la considerazione e l’aiuto. Se non teniamo testa ai dittatori, loro continueranno a venire».

Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando dallo stabilimento della Lockheed Martin in Alabama, dove vengono prodotti i missili Javelin donati all’esercito ucraino. Biden ha parlato di «aiuto alla democrazia» nel produrre armi da destinare agli ucraini. «Io ringrazio voi – ha aggiunto, rivolgendosi al board – per quello che state facendo. I tempi sono cambiati rapidamente, è in corso un attacco alla democrazia».

Biden ha parlato di 5.500 missili Javelin destinati all’Ucraina e ha ricordato gli aiuti per tre miliardi di dollari. «Se non teniamo testa ai dittatori – ha aggiunto – la storia mostra che loro continueranno a venire».