Ucraina, Turchia: siamo noi il Paese chiave per risolvere il conflitto

globalist

2 Maggio 2022 - 11.05

Preroll

La Turchia potrebbe recitare un ruolo importante in questo momento di crisi internazionale. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato di nuovo i suoi omologhi russo e ucraino, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a tenere un vertice in Turchia, aggiungendo inoltre che entrambi i Paesi gli hanno chiesto aiuto per poter esportare cereali.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sia gli ucraini che i russi vogliono aiuto per esportare cereali”, ha detto dopo aver partecipato alle preghiere di conclusione del Ramadan in una moschea di Istanbul. Il leader islamista ha reso anche noto che il suo consigliere, Ibrahim Kalin, e il viceministro degli Esteri turco, Onal Sedat, si sono incontrati sabato a Kiev con le autorità ucraine e che hanno ricevuto la richiesta di una serie di “auspici” che però non ha illustrato.

Middle placement Mobile

“Probabilmente, questa settimana avremo un incontro (on-line) con Putin”, ha aggiunto, facendo capire che cercherà di trasferire i ‘desiderata’ degli ucraini ai russi. Erdogan ha anche insistito sulla sua offerta, fatta numerose volte dall’inizio dell’invasione russa, che Putin e Zelensky si incontrino in Turchia, dicendo che il suo Paese sarà il luogo in cui “si faranno passi in relazione a (una soluzione) in Ucraina”. Il presidente turco ha previsto che questo vertice si terrà a Istanbul o ad Ankara.