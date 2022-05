L'ira di Svezia e Danimarca dopo che la Russia ha violato lo spazio aereo: convocati gli ambasciatori

globalist

2 Maggio 2022 - 10.15

Il fatto è avvenuto venerdì: la Russia ha violato lo spazio aereo di Danimarca e Svezia. Un velivolo ad elica russo AN-30, infatti, ha sorvolato il mar Baltico, vicino all’isola di Bornholm. Cresce quindi ancora la tensione internazionale, mentre Stoccolma, insieme ad Helsinki, sta valutando il suo ingresso nella Nato.

A Copenaghen, il ministero degli Esteri ha subito convocato l’ambasciatore di Mosca, mentre il ministro della Difesa svedese ha definito l’episodio “inaccettabile”. A violare i cieli sopra i due Paesi è stato un AN-30, entrato brevemente nello spazio sopra Svezia e Danimarca prima di lasciare l’area, secondo quanto hanno riferito le forze armate danesi.

Non appena l’aereo è stato intercettato l’aviazione di Stoccolma ha fatto decollare i jet da combattimento, che hanno fotografato il velivolo russo. Il ministro della Difesa Peter Hultqvist ha detto alla radio pubblica che la violazione era “inaccettabile”. In Danimarca il ministro Jeppe Kofod ha convocato l’ambasciatore russo per lunedì mattina. All’inizio di marzo, in un episodio simile, quattro aerei da guerra russi avevano violato lo spazio aereo svedese sempre sul Mar Baltico.