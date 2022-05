L'Austria: "Pronti all'embargo del gas russo se lo decide la Ue"

globalist

2 Maggio 2022 - 18.18

La ministra austriaca dell’Energia, Leonore Gewesller, ha annunciato che “L’Austria è pronta a sopportare le conseguenze di un embargo dell’Ue sul petrolio russo se la Commissione europea e gli Stati membri dell’Ue dovessero deciderlo”.

L’Austria ha lavorato “intensamente per ridurre” la sua dipendenza dalle importazioni di energia russa, ha affermato la ministra, sottolineando che da marzo il suo Paese non processa petrolio dalla Russia.

In precedenza scettica riguardo alle sanzioni sull’energia russa Gewessler aveva sottolineato come fosse importante che l’Unione europea prendesse insieme decisioni in merito.