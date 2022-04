Mosca accusa: “Un caccia ucraino ha colpito un nostro villaggio di Zhecha”

globalist

30 Aprile 2022 - 10.49

Secondo Alexander Bogomaz, governatore della regione di Bryansk, un caccia ucraino avrebbe colpito con due missili un villaggio nel distretto di Starodubsky. L’onda d’urto avrebbe danneggiato degli impianti che vengono usati per il carico di petrolio, e non ci sono vittime o feriti.

“Oggi alle 6:50, i sistemi di difesa aerea russi hanno individuato un aereo da combattimento ucraino. Mentre erano in corso misure per impedire all’obiettivo di entrare in territorio russo, 2 proiettili hanno colpito l’insediamento di Zhecha nel distretto di Starodubsky”, ha detto Bogomaz.