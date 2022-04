Catherine Deneuve, quando a Cannes venne acclamata come la regina di Francia

globalist

30 Aprile 2022 - 18.44

Bellissima, bravissima, elegante e raffinata. Catherine Deneuve è una icona irraggiungibile.

Torna alla mente quello che è accaduto qualche anno orsono: non poteva che essere lei, Catherine Deneuve, la regina di Francia (quantomeno del suo cinema) ad aprire la 68esima edizione del Festival di Cannes. L’attrice è tata infatti la protagonista del film di apertura della kermesse degli anni scorsi: “La tete haute” di Emmanuelle Bercot. L’attrice giunta davanti al Palais non è riuscita a trattenre la commozione per l’incredibile accoglienza che le è stata riservata. Del resto per lei quest’anno ricorre un importante anniversario: i 50 anni dalla sua prima montée des Marches. Forse anche per questo, Thierry Frémaux, direttore di Cannes, ha deciso di dare alla Deneuve la prima passerella.

L’attrice ha poi spiegato che è importante iniziare il festival con un film che ha al centro una forte tematica sociale perché è “la risposta a un anno particolarmente difficile in Europa e in particolare in Francia”, riferendosi agli attentati nella redazione di Charlie Ebdo di gennaio 2015.

Per interpretare Florence, giudice al contempo severo e materno, Deneuve ha incontrato giudici minorili e ha assistito a molte udienze nel Tribunale di Parigi. “Ero curiosa di capire il linguaggio e il tono che questi professionisti usano con gli adolescenti, sono stata impressionata dalla loro pazienza e perseveranza in un mestiere difficile dove spesso si fa un passo avanti e due indietro”. Ha poi aggiunto l’attrice: “Essere genitori oggi è difficile questi adolescenti hanno bisogno di tempo e di affetto e non bisogna mai dimenticare di allungare loro una mano”.