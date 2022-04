Il manifesto del "putinismo": dalla Russia il ritorno al passato in camicia bruna

Umberto De Giovannangeli

29 Aprile 2022 - 16.29

Altro che difesa dall’accerchiamento Nato. Il manifesto del putinismo in camicia bruna racconta un’altra storia.

A spiegarlo molto bene, su Haaretz, è Ksenia Svetlova, ex membro della Knesset, è direttore del programma Israele-Medio Oriente al Mitvim – l’istituto israeliano per la politica estera regionale, e policy fellow all’Istituto per la politica e la strategia dell’Università Reichmann.

Scrive Svetlova: “La peculiarità dell’Ucraina moderna, nazificata, è nella sua informe e ambivalenza, che maschera il nazismo come un desiderio di ‘indipendenza’ e un percorso ‘europeo’ (occidentale, filoamericano) di ‘sviluppo’… La denazificazione dell’Ucraina è anche la sua inevitabile de-europeizzazione… L”ucronazismo’ rappresenta una minaccia molto più grande per il mondo e la Russia che la versione hitleriana del nazismo tedesco.” Timofei Sergeitsev, “Cosa dovrebbe fare la Russia all’Ucraina”, RIA Novosti, 3 aprile 2022.

Il governo russo e la sua macchina di propaganda non ha riconosciuto e non riconoscerà nessuna delle atrocità perpetrate dai soldati russi in Ucraina – a Mariupol, Bucha, Berdyanka o altrove.

Prima di tutto, secondo il Cremlino, non c’è nessuna guerra in corso in Ucraina. In secondo luogo – i soldati russi hanno colpito solo obiettivi militari, e per quanto riguarda le città distrutte e i cittadini uccisi – sono le ciniche manipolazioni dell’esercito ucraino o dei battaglioni di difesa locali che hanno commesso queste azioni nel tentativo di diffamare il buon nome della Russia.

Così, quando il mondo intero, inorridito dai crimini di guerra rivelati a Bucha, chiede: “Qual è il prossimo passo per la Russia?” pesando più sanzioni e azioni punitive contro Mosca, la leadership russa è concentrata su una domanda parallela: Qual è il prossimo passo per l’Ucraina?

Chiunque abbia pensato che il fallimento del blitz di Kiev fino alla sottomissione avrebbe fatto deragliare il presidente Vladimir Putin dal suo piano originale, per riportare la disobbediente Ucraina alla sua naturale sottomissione sotto le ali russe, deve rivedere le sue ipotesi. Negli ultimi giorni, l’operazione di propaganda della Russia ha intensificato i suoi sforzi per spiegare la logica al di là di questa “operazione militare speciale”.

Un op-ed pubblicato da RIA Novosti (l’agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale) scritto da Timofei Sergeitsev, uno scrittore e un regista che una volta faceva da consulente per i presidenti filorussi dell’Ucraina Leonid Kuchma (1999) e Victor Yanukovich (2004), offre un manifesto brutale per il piano russo per l’Ucraina: una visione orribile di un’ideologia imperialista che chiede non solo la denazificazione, ma anche la de-ucrainizzazione e, infine, lo smembramento dell’Ucraina, “riportata entro i suoi confini naturali e spogliata della funzionalità politica. “

Mentre i riferimenti di Putin alla denazificazione nel suo ultimo discorso pochi giorni prima della guerra erano piuttosto vaghi (si riferiva al governo ucraino? A specifici battaglioni ucraini, come l’Azov o l’Aydar?) Sergeitsev è sia specifico, che completo, su chi sono i nazisti e quanto duramente la Russia deve colpirli.

È un ospite regolare nei talk show di Vladimir Soloviev, un alto propagandista di Putin che è entrato nella lista delle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti. Gli piace chiamare l’Ucraina “paese 404”, un riff sul messaggio di errore di internet che appare quando un link porta a una pagina o risorsa che non esiste, per implicare che l’Ucraina è una finzione che non esiste nella vita reale.

E chi deve decidere se l’Ucraina è uno stato riuscito o fallito, e quindi se merita un’identità nazionale, libertà individuali e sovranità?

È la Russia, dice Sergeitsev, facendo eco agli stessi leader del paese – Putin e l’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Quest’ultimo ha detto proprio di recente che “l’ucrainismo profondo, alimentato dal veleno anti-russo e dalle bugie che consumano la sua identità, è un grande falso”, e ha continuato: L’Ucraina è diventata “il Terzo Reich” e condividerà il suo destino. Sergeitsev dichiara che la Russia sarà il “custode dei processi di Norimberga” del dopoguerra.

Secondo questa ideologia, i soldati che combattono oggi contro gli ucraini non stanno combattendo contro gli esseri umani ma contro i nazisti, e poiché una gran parte della popolazione ha votato per il suo governo (chiamato da Sergeitsev, Soloviev e altri, “la banda di Bandera”, come il nazionalista ucraino della seconda guerra mondiale che si alleò e poi ruppe con Hitler) è ugualmente infestata dal bacillo nazista.

Il risultato orribile di questa logica è che la popolazione civile, immutabile collaboratrice del nazismo, non può e non deve essere risparmiata, proprio come non furono risparmiati i civili durante il bombardamento di Dresda alla fine della seconda guerra mondiale. Putin, che ha servito a Dresda come ufficiale del Kgb, parla spesso di Dresda. Conosce bene la storia.

Dopo aver disumanizzato gli ucraini (obiettivo chiave della propaganda russa), negando loro il diritto a un’identità unica diversa da quella russa, dopo aver giustificato le atrocità (“la punizione deve essere dura”) e glorificato la repressione, la rieducazione e la sofferenza ucraina (“le tragedie e i drammi sono buoni per quelle nazioni sedotte per diventare nemiche della Russia”), Sergeitsev spiega infine cosa la Russia – una potenza imperiale incaricata di “decolonizzare l’Ucraina”, nelle sue stesse parole, e uno stato che non si vergogna di ostentare la sua forza – deve fare all’Ucraina dopo.

L’unico modo per controllare l’Ucraina e il suo carattere intrinsecamente nazista è quello di smembrarla. L’est del paese dovrebbe essere annesso dalla Russia, mentre “le regioni cattoliche”, l’Ucraina occidentale, “rimarranno ostili alla Russia, ma sarà neutrale e smilitarizzata, e il nazismo sarà vietato lì. Gli odiatori della Russia andranno lì”.

E cosa “garantirebbe” l’assoggettamento quietista dell’Ucraina di fantoccio e la sua conformità ai diktat russi? La “minaccia di una continuazione immediata dell’operazione militare”, dice Sergeitsev. Egli ipotizza anche se assicurare un’Ucraina residua neutrale, e neutralizzata, potrebbe richiedere “una presenza militare russa permanente sul suo territorio”.

Nessun piano Marshall per l’Ucraina sponsorizzato dall’Occidente deve essere permesso. Nessun processo di occidentalizzazione, nessun ritorno in Europa, può avvenire dopo la guerra. L’Ucraina deve (in un linguaggio che ricorda un po’ quello degli ideologi della rivoluzione iraniana) “liberarsi dall’intossicazione, dalla tentazione e dalla dipendenza della cosiddetta scelta europea”.

Mosca ha scritto un futuro diverso per l’Ucraina: Unirsi a un asse alternativo, ma ancora immaginario, che Medvedev immagina come una “Eurasia aperta, da Lisbona a Vladivostok”.

Questo manifesto d’odio, che integra molte caratteristiche del fascismo, risuona con le idee e le ipotesi che hanno fluttuato nel discorso pubblico durante gli ultimi anni in Russia. Mentre il pezzo di Sergeitsev non è un vero e proprio piano d’azione del Cremlino, militare e politico, per l’Ucraina, rivela molto su come gli ideologi e i sostenitori di questa guerra immaginano il futuro dopo la guerra – un’Ucraina schiacciata, smembrata, svuotata, priva di qualsiasi volontà politica, identità culturale, esercito o indipendenza.

Quanto durerà la guerra in Ucraina? Per quanto tempo la Russia è preparata a trincerarsi? L’imminente e altamente risonante anniversario del mese prossimo – il 9 maggio, giorno della vittoria sulla Germania nazista – innescherà un’ulteriore escalation militare russa oltre le armi convenzionali?

L’op-ed di Timofei Sergeitsev non lascia spazio all’ottimismo: La Russia vede l’Ucraina come un campo di battaglia non solo per carri armati e missili, ma per una guerra ideologica tra Mosca e l’Occidente collettivo. La posta in gioco è esistenziale per Mosca, e quindi per il bene della vittoria in questa guerra tutto può (essere permesso) di accadere – tortura, omicidio e persino genocidio.

La Russia, sotto Putin, non si fermerà finché non potrà trasmettere l’immagine della sua vittoria sui “nazisti” ed espandere con forza la sua sfera di influenza. Finché il regime di Putin rimane al potere, l’Ucraina e gli ucraini non saranno al sicuro. È altrettanto dubbio se a Kiev sarà permesso di riprendersi.

La domanda è cosa succederà se la Russia non riuscirà a raggiungere questo obiettivo usando l’arma convenzionale. I suoi propagandisti non sono timidi nel ricordare al mondo che la Russia ha sempre altre opzioni, ancora più spaventose e devastanti”.

Così Svetlova.

Il presentatore preferito dello Zar

E’ la storia di Vladimir Soloyyov. Raccontata sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Sam Sokol.

Questa è la storia: “Il presentatore televisivo russo Vladimir Solovyov è stato la voce dell’indignazione mentre appariva nel suo show “Solovyov Live” lunedì sera, accusando i nazisti ucraini di aver tentato di assassinarlo perché è ebreo. Era una strana affermazione, dato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era fino a poco tempo fa un personaggio televisivo ebreo. Ma poi, Solovyov – descritto dal Dipartimento di Stato americano come forse “il più energico propagandista del Cremlino in circolazione” – ha a lungo usato la sua identità ebraica per dare peso ai punti di discussione del presidente russo Vladimir Putin.

Un sostenitore entusiasta di ciò che ha chiamato la Russia “giusta operazione … per la denazificazione in Ucraina”, Solovyov ha dichiarato in onda che il suo paese è ora in una guerra “de facto” contro la Nato in cui “non ci sarà pietà”. Ha anche minacciato l’uso di armi nucleari contro l’Occidente. E lunedì sera, durante il suo show “Solovyov Live” sul canale statale Russia-1, ha fatto eco alle affermazioni fatte in precedenza da funzionari locali che le forze di sicurezza russe hanno impedito il suo assassinio per mano di un “gruppo terroristico”. Il 58enne giornalista-presentatore ha dichiarato di essere stato preso di mira da “Banderiti” sostenuti dall’Occidente, intenzionati a “eliminare un ebreo antifascista”. I media russi dipingono spesso gli ucraini come seguaci di Stepan Bandera, un nazionalista ucraino del 20° secolo i cui seguaci uccisero decine di migliaia di polacchi ed ebrei durante la seconda guerra mondiale.

L’ucraino Zelensky, sogghignava Solovyov, aveva fatto domanda per un lavoro su Russia-1 durante il suo periodo come comico, ma “era a corto di talento” ed era qualificato solo per diventare il leader di uno “stato banderista”.

Izabella Tabarovsky, studiosa della Russia e senior program associate al Wilson Center’s Kennan Institute di Washington, ha detto che, di regola, preferisce “non mettere in discussione le identità ebraiche delle persone – soprattutto nel caso degli ebrei post-sovietici”. Ma Solovyov è un personaggio pubblico e un propagandista che ha tirato fuori la sua identità ebraica per accusare l’Unione europea di antisemitismo quando l’ha messo nella sua lista di sanzioni a febbraio”.

“A differenza di questo führer bavoso, [Hitler] non ha abbandonato il servizio militare. Ha combattuto con onore nella prima guerra mondiale”, ha detto Solovyov secondo il Times.

Più recentemente, durante una trasmissione mercoledì scorso, Solovyov e i suoi ospiti hanno chiamato diversi ebrei per nome – tra cui la scrittrice dell’Atlantic Anne Applebaum e l’ex sindaco di Ekaterinburg Yevgeny Roizman – accusandoli di “incitare all’odio contro i russi”.

“Ascoltate i nomi che vengono fatti in questo momento”, ha scherzato un ospite, spingendo Solovyov a dichiarare che l’ex giornalista radiofonica dell’Eco di Mosca Tatyana Felgengauer era “un’ebrea solo di nome”.

Si riferiva alla decisione delle autorità italiane di sequestrare circa 8,5 milioni di dollari di beni di Solovyov in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, spingendolo, secondo i media in lingua russa, a inveire contro gli “eredi della Germania nazista” imponendo “sanzioni contro un ebreo”.

Questo non ha impedito allo stesso Solovyov di impegnarsi in un presunto antisemitismo on-air al fine di delegittimare coloro che criticano Putin. Secondo il Moscow Times, gli è stato vietato di entrare in Lettonia l’anno scorso dopo aver lodato Hitler durante un attacco al rivale politico di Putin, Alexei Navalny.

Tabarovsky ha detto che i media russi “hanno una lunga tradizione di manipolazione della ‘questione ebraica’”, e questa è la lente attraverso la quale ha visto Solovyov e altre personalità dei media russi parlare di ebrei nel contesto della guerra in Ucraina.

“Ho la sensazione che non sappiano cosa vuole la gente e quale potrebbe essere la mossa giusta per loro per assicurarsi che la gente continui a credere alle bugie che raccontano. Così stanno buttando tutto quello che possono contro il muro. Come sappiamo, incolpare gli ebrei è un modo collaudato per deviare la colpa da un regime fallimentare”, ha detto, aggiungendo che l’Unione Sovietica “ha usato il fatto della collaborazione per seminare discordia tra le diaspore ebree e ucraine” – una strategia che la Federazione Russa avrebbe mantenuto negli ultimi anni.

Ian Garner, uno storico della propaganda russa e autore del libro di prossima uscita Stalingrad Lives: Stories of Combat and Survival, ha fatto eco ai commenti di Tabarovsky.

“Quello che possiamo dire con certezza è che i media russi strumentalizzano l’altro etnico per i loro scopi propagandistici”, ha detto, aggiungendo che “gli ebrei russi e gli ebrei ucraini forniscono il foraggio per ‘dimostrare’ che l’etnia russa ha bisogno di proteggere non solo se stessa ma tutti i popoli del mondo da fantomatiche minacce all’estero”. Dopo la precedente invasione russa dell’Ucraina nel 2014, i funzionari e i media statali hanno ripetutamente trasmesso affermazioni inventate di attacchi ucraini contro gli ebrei, nonché contenuti esplicitamente antisemiti. In un incidente dell’epoca, registrato dal Congresso ebraico russo, un ospite del programma televisivo di Solovyov ha tentato di indicare l’allora presidente ucraino Petro Poroshenko come un ebreo segreto di nome “Valtzman” – una teoria del complotto che era circolata tra i membri dell’estrema destra per diversi anni.

“La Russia è una società profondamente razzista e antisemita. L’atto stesso dell’alterazione eleva un gruppo sopra un altro, e la società di base sembra desiderosa di abbracciare questo approccio”, ha detto Garner, notando il recente attacco al giornalista ebreo dell’opposizione Alexei Venediktov, la cui casa è stata deturpata con una testa di maiale e graffiti antisemiti alla fine del mese scorso.

“Il discorso online, specialmente nei gruppi nazionalisti, combina gli attacchi ai ‘fascisti’ ucraini con l’odio antisemita: i commentatori in un singolo thread, a volte un singolo commento, potrebbero etichettare i loro avversari come ‘Ukrofascisti’ e condividere una foto di una grottesca testa di maiale con l’acconciatura nazionale ucraina”, ha detto.

Per quanto riguarda Solovyov, Garner ha notato che il conduttore televisivo è “impermeabile agli attacchi che le sue parole sono antisemite, perché lui stesso è ebreo”.

The end. E non è certo un happy end.