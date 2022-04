G20 in Indonesia, Peskov: "Prematuro parlare di una partecipazione del presidente Putin"

globalist

29 Aprile 2022 - 14.40

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto a un cronista che gli chiedeva della possibilità di un incontro, in Indonesia, tra il presidente russo e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, considerando ancora prematuro parlare di una possibile partecipazione, in persona o in collegamento video, di Vladimir Putin al G20, il prossimo novembre. Lo ha dichiarato che è stato invitato al vertice dal presidente indonesiano, Joko Widodo.

“La Russia si preparerà per il vertice. È prematuro di parlare su qualsiasi altra modalità della nostra partecipazione, vi manterremo aggiornati”, ha detto Peskov. Widodo ha avuto ieri una conversazione con Putin che Peskov ha definito “piuttosto positivo”. “Putin ha augurato successo alla presidenza indonesiana del G20 e ha assicurato che farà tutto il possibile e il necessario per contribuire al successo della presidenza”, ha aggiunto Peskov, che ha poi risposto “no” a un cronista che gli domandava in modo diretto se fosse stata già presa una decisione sulla partecipazione di Putin