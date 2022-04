Un cittadino britannico è rimasto ucciso e un altro è disperso in Ucraina: combattevano come volontari

globalist

28 Aprile 2022 - 17.55

Il Foreign Office britannico ha reso noto che un cittadino inglese è stato ucciso e un altro risulta disperso in Ucraina. Le autorità ritengono che i due abbiano combattuto come volontari tra le file dell’esercito ucraino, anche se questa notizia non è stata confermata.

“Possiamo confermare che un cittadino britannico è stato ucciso in Ucraina e che stiamo supportando la sua famiglia”, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri britannico, che sul secondo britannico ha aggiunto: “Siamo a conoscenza di un cittadino britannico che è disperso in Ucraina e stiamo sostenendo la sua famiglia. Cerchiamo urgentemente ulteriori informazioni”.

Il Foreign Office non ha precisato quando il cittadino britannico sia stato ucciso né da quanto l’altro uomo risulti disperso.