Ucraina, Guterres incontra Putin a Mosca: "Vogliamo fermare la guerra il prima possibile"

26 Aprile 2022 - 12.07

La visita del Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres segue l’incontro con Zelensky dei giorni scorsi, una missione diplomatica che ha come obiettivo un immediato cessate il fuoco. Al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri di Mosca Sergey Lavrov, Guterres ha rilasciato una dichiarazione.

“Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile» per questo obiettivo. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres incontrando il ministro degli Esteri russo Lavrov a Mosca. Guteress più tardi sarà ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin.