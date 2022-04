Ucraina, l'intelligence di Londra: "Putin nasconde ai russi le perdite umane della guerra"

globalist

25 Aprile 2022 - 12.09

Secondo il ministero della Difesa britannico, il governo russo sta nascondendo alla popolazione la reale entità delle perdite umane durante questi due mesi di guerra in Ucraina. Secondo il report del ministero, menzionato dal Guardian, il ministero della Difesa russo ha chiesto che “le compensazioni per le famiglie dei soldati caduti in guerra siano supervisionate dalle autorità militari e non da quelle civili, e questa scelta indicherebbe il desiderio di nascondere alla popolazione l’entità reale delle perdite”.

Secondo i britannici, la decisione di Putin di assediare l’acciaieria Azovstal a Mariupol “significa che molte unità russe restano bloccate nella città e non possono essere dislocate altrove: la difesa di Mariupol – viene evidenziato – ha esaurito le capacità di molte unità russe, riducendone la capacità di combattere”.

Per quanto riguarda il Donbass, il report sottolinea come Mosca abbia “fatto piccoli progressi da quando ha spostato la sua attenzione sulla regione ma senza un adeguato supporto logistico e militare debba ancora imprimere una svolta significativa”.