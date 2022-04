Marine Le Pen perde e continua a fare propaganda: “La mia è stata una vittoria eclatante"

globalist

25 Aprile 2022 - 11.11

La sconfitta di Marine Le Pen non è stata recepita come tale, dalla candidata di destra nella corsa all’Eliseo. Con il 43% dei voti, l’estrema destra francese non è riuscita a eleggere la propria rappresentante ma, ascoltando le sue parole, quella di Macron non è stata una vittoria.

“Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L’aspirazione al cambiamento non può essere ignorata”. Lo ha detto Marine Le Pen nel suo discorso dopo il voto che ha riconfermato Emmanuel Macron all’Eliseo, definendo il suo risultato elettorale come una “vittoria eclatante”.

Nonostante la scommessa persa per una seconda volta di battere Emmanuel Macron nella corsa all’Eliseo, Marine Le Pen ha portato l’estrema destra francese ad un livello mai cosi’ alto dall’inizio della Quinta Repubblica francese nel 1958. “Con oltre il 43% dei voti. Le Pen ha assicurato che “continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi”.