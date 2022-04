Alina Kabaeva, compagna di Putin, si rivede in pubblico. Chi è l'ex campionessa olimpica?

globalist

25 Aprile 2022 - 19.19

Alina Kabaeva, è tornata a mostrarsi in pubblico per la prima volta dall’inizio della guerra. La compagna di Vladimir Putin e madre di almeno tre dei suoi figli, la trentanovenne ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica si è presentata a un evento a lei dedicato, “Alina festival”, e ha parlato alle tv davanti a uno sfondo ricoperto di “Z”, simbolo di sostegno alla Russia nella sua guerra contro Kiev.

“Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra”, ha detto la compagna di Putin: “La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo”. L’evento sarà trasmesso i primi di maggio, nell’ambito delle manifestazioni per commemorare la vittoria della Russia contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, che si celebra il 9 maggio. Una data che potrebbe anche essere un obiettivo temporale entro cui il Cremlino potrebbe voler annunciare un qualche tipo di vittoria in Ucraina.