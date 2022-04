Il Financial Times: "Putin ha perso interesse nei negoziati e ora vuole conquistare più territorio ucraino possibile"

globalist

24 Aprile 2022 - 18.54

Preroll

Secondo il Financial Times, Vladimir Putin avrebbe “perso interesse” nei negoziati e ora punta a conquistare più territorio ucraino possibile. Il giornale cita tre fonti informate sui colloqui avuti in questo periodo dal presidente russo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo il quotidiano britannico, il mese scorso il presidente russo avrebbe “seriamente preso in considerazione” l’accordo con Kiev ma ora considera i negoziati finiti in un “vicolo cieco” e cerca una “grande vittoria”. Ad aggravare la situazione sarebbe stato l’affondamento della Moskva, un colpo “duro” per la Russia.