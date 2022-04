Il Telegraph: Paesi Ue hanno venduto armi alla Russia prima della guerra

globalist

23 Aprile 2022 - 18.27

Alcuni paesi dell’Unione Europea avrebbero venduto armi alla Russia quando il Cremlino si stava preparando per la guerra in Ucraina. Secondo il The Telegraph, Germania, Francia, Italia, Bulgaria, Austria e Repubblica Ceca e altri paesi del blocco avrebbero aggirato l’embargo sulle armi imposto dall’Unione Europea alla Russia nel 2014 in seguito all’annessione della Crimea e all’invasione del Donbass.

Le forniture, a quanto scrive il quotidiano britannico, non si sarebbero fermate nemmeno l’anno scorso, quando Mosca si stava già preparando a invadere l’Ucraina. Circa il 78% del totale delle armi sarebbe stato fornito da società tedesche e francesi.